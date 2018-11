Onsdag blev en mand udleveret til Danmark. Han er mistænkt for et groft bankrøveri fra 2009.

En 35-årig svensk mand, der er mistænkt for at have medvirket i et ni år gammelt bankrøveri, er blevet varetægtsfængslet.

Det har en dommer i Retten på Frederiksberg besluttet i et retsmøde torsdag bag lukkede døre.

Varetægtsfængslingen løber i knap tre uger frem til 18. december, hvor der ventes at skulle tages stilling til, om fængslingen skal forlænges.

I sagen er tre andre svenske mænd allerede dømt. De fik tre og 11 måneders fængsel og blev udvist. De nægtede sig under sagen skyldige.

Sidste år dukkede imidlertid nye oplysninger op hos politiet, der genoptog efterforskningen. Og i maj førte mistanken mod den 35-årige til, at han blev varetægtsfængslet in absentia - altså uden at være til stede.

På den baggrund blev der i august udsendt en nordisk arrestordre, som senere blev til en europæisk arrestordre.

13. november blev den mistænkte anholdt i Spanien, og onsdag blev han udleveret til Danmark.

Bankrøveriet fandt sted 12. oktober 2009. Røveriet var ifølge politiet "særdeles groft", og det gik ud over en pengetransport og Jyske Bank i Valby.

Desuden brugte mændene stingerspikes - sømmåtter - ved afgangsvejene for at forhindre, at politiet kunne komme til stedet.

Gerningsmændene brugte maskinpistoler og en pistol og slap af sted med cirka 2,4 millioner kroner.

Anklagerens vigtigste beviser i sagen mod de tre var dna-spor, fingeraftryk og overvågningsbilleder. Sporene blev blandt andet fundet i en lejlighed på Enghavevej i København, som en af mændene havde en nøgle til.

I lejligheden og i nogle loftrum over den har politiet fundet sportstasker med blandt andet koben, boltsaks og andet udstyr, der menes at stamme fra røveriet.

Desuden blev der fundet tøj og en styrthjelm, der svarer til tøj båret af en af røverne på optagelser fra bankens overvågningskamera

Den gang kom det også frem, at røveriet skulle være begået sammen med nogle medgerningsmænd, som ikke blev fundet, og politikommissær Hans Erik Raben fortæller, at politiet stadig mener, at der er gerningsmænd på fri fod.

- Der er ingen tvivl om, at der også har været flere medgerningsmænd. Der har været en større gruppe til at udføre dette røveri, siger politikommissæren.

Han ønsker ikke at komme ind på, hvad det er for oplysninger, som har fået politiet til at rette mistanken mod den 35-årige.

Det vides ikke, hvordan den 35-årige forholder sig til sigtelsen om at have deltaget i særlig groft røveri.

/ritzau/