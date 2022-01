En 35-årig sosu-assistent indtager fredag anklagebænken i Københavns Byret. Tiltalt for fra februar 2017 og et år frem at have haft sex med en patient på den psykiatriske afdeling, hun arbejdede på.

Ligeledes mener anklageren at kunne bevise, at hun flere gange sendte billeder af intim og seksuel karakter samt beskeder med lignende indhold til patienten.

Og dermed tilsidesatte sosu-assistenten altså sine faglige forpligtelser og gjorde sig skyldig i grov forsømmelse af eller skødesløshed i sit arbejde.

Det er i hvert fald, hvad der står beskrevet i anklageskriftet, som B.T. har fået i hænde.

Heri lyder det, at hun ifølge politiet ikke alene har overtrådt autorisationsloven, som omhandler sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, men også straffeloven.

I sidstnævntes paragraf 219 stk. 3 lyder det nemlig, den der som ansat ved eksempelvis en psykiatrisk afdeling, kan straffes med op til fire års fængsel, hvis pågældende har samleje med en patient.

I anklageskriftet lyder det, at der nedlægges påstand om, at den 35-årige indtil videre frakendes retten til at arbejde som sosu-assistent.

Og at hun frakendes retten til indtil videre overhovedet at varetage arbejde med pleje og behandling på institutioner med patienter, der på den ene eller anden måde er svækkede.

