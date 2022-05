Da to metrostewarder natten til onsdag i kom kørende med toget ind på Island Brygge Station, blev de mødt at noget mærkværdigt syn.

En 35-årig mand stod simpelthen og pissede på stationen.

Da de henvendte sig til manden, blev han ifølge dem både vred og udadreagerende, hvorefter han steg på metroen. Det samme gjorde de to stewarder.

Og herefter skete angiveligt det, der nu har sendt den 35-årige bag tremmer i hvert fald de kommende 27 dage.

Efter at have sovet ud blev han onsdag fremstillet i grundlovsforhør ved Københavns Byret.

Her lød det, at politiet omkring 03.35 om natten var blevet kaldt ud til Christianshavns Metro, hvor de var blevet mødt af den 35-årige. Han lugtede angiveligt af øl. Og råbte og skreg.

Han var ifølge anklagemyndigheden helt uegnet til at blive afhørt, blev lagt i håndjern og taget med af politiet.

Til politiet har de to metrostewarder forklaret, at han forinden havde spyttet dem begge i ansigtet og i øvrigt slået den ene af dem.

Ydermere skulle han havde sagt »I will find you and kill you« i forbindelse med optøjerne.

Den sigtede nægter det hele. Men han husker ikke, hvad der er sket, lød det i dommervagten, hvor han ikke ønskede at afgive forklaring.

Anklagemyndigheden dokumenterede, at manden har to tidligere domme for overtrædelser af samme paragraf, som han netop er blevet varetægtsfængslet for at have forbrudt sig imod.

Nemlig straffelovens paragraf 119, der omhandler vold og trusler mod ansatte i det offentlige.