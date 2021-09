Umiddelbart er det ikke træthed, man tænker, der rammer én, når man netop har påkørt en bil.

Men søndag måtte Østjyllands Politi rykke ud til en genbrugsstation på Birkegårdsvej i Hasselager til dén situation.

Klokken 17.13 kontaktede en medarbejder på genbrugsstationen nemlig politiet og fortalte, at en mand havde påkørt hans bil, og han mistænkte billisten for at være påvirket. Det skriver Østjyllands Politi i døgnrapporten.

Medarbejderen forklarede yderligere, at manden havde sovet i sin bil på genbrugsstationen, og da medarbejderen havde vækket ham for at lukke genbrugspladsen, kørte billisten ind i medarbejderens bil.

Velkommen til B.T. i Aarhus

Kære læser Mit navn er Kenneth Elkjær, og jeg er redaktør for B.T. i Aarhus. Vi er otte journalister, der dækker Aarhus kærligt og kritisk. Vi jubler med, når der drysser Michelin-stjerner over byen, og vi jagter svar, når politikerne fejler. Vores redaktion holder til i Møllegade 32 og vi vil gerne høre fra dig. Skriv til os på tipaarhus@bt.dk. Følg os på bt.dk/aarhus og på Facebook her: www.facebook.com/btaarhus





Og bagefter faldt han i søvn igen.

Derfor måtte politiet køre til stedet, hvor de endelig fik vækket den 35-årige. Manden virkede voldsomt påvirket af stoffer og alkohol, og han blev derfor anholdt og sigtet for sprit- og narkokørsel.

Han blev desuden sigtet for at køre ind i en anden bil.

Det viste sig desuden, at han var frakendt kørekortet, derfor blev han også sigtet for at køre i frakendelsestiden.