Københavns Vestegns Politi oplever i stigende grad at folk, der er tiltalt for forbrydelser, ikke dukker op, når de er indkaldt til retsmøder.

Og det skal der nu sættes en stopper for.

Derfor går Københavns Vestegns Politi nu målrettet efter de tiltalte, der udebliver fra retsmøder.

»Hvis du er tiltalt for en forbrydelse og ikke møder op i retten, så skal du vide, at vi kommer efter dig,« siger vicepolitiinspektør Claus Bardeleben i en pressemeddelelse.

Politiet henviser til en konkret sag, hvor en 35-årig mand igen og igen udeblev fra en række retsmøder. Manden var tiltalt for over 110 forhold, der blandt andet handlede om narko, røverier og grov vold.

»En ting er, at den tiltalte spilder rettens, anklagemyndighedens og sin advokats tid. Men mere alvorligt er det, at det går ud over dem, der er ofre for forbrydelsen. Derfor anvender vi de nødvendige ressourcer og efterforskningsskridt, der skal til for stille tiltalte for en dommer,« siger Claus Bardeleben.

Hvis en tiltalt bevidst bliver væk, så sørger anklagemyndigheden for at få rettens ord for, at personen kan anholdes. Og det var præcis, hvad der skete i sagen med den 35-årige.

Umiddelbart efter at retten havde afsagt en anholdelsesbeslutning, blev den 35-årige mand derfor eftersøgt og kort efter anholdt. Det gjorde, at manden blev fremstillet i grundlovsforhør og nu er fængslet frem til dom.