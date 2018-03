Ved du noget om sagen? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.

En 35-årig mand og hans to børn på tre og fem år er fundet døde.

Det skriver Sydøstjyllands politi i en pressemeddelelse.

Det uhyggelige fund er sket mandag klokken 16.44 på en adresse i Kolding.

Politiet oplyser videre i pressemeddelelsen, at en efterforskning er iværksat.

Over for BT oplyser vagtchefen, at politikredsen udsender en ny pressemeddelelse tirsdag.

En af beboerne på vejen, Anna Grethe Rask Jensen, fortæller til BT, at der har været politi på stedet siden i eftermiddag.

»Det er dybt tragisk. Det er en meget rolig villavej, hvor der bor helt normale familer,« fortæller hun, men vil ikke sige mere, om hvem eller hvor familien boede på vejen.

En anden beboer på Frydsvej, Andreas Vestergaard, fortæller, at han først mandag aften bliver bekendt med, at tre er fundet døde på vejen.

»Jeg er først lige kommet hjem og hørte godt noget udrykning, men jeg troede det skyldtes et færdselsuheld. Det er rigtig tragisk at høre, at de er fundet døde. Så stor er byen jo heller ikke, så det er ikke lige det, man forventer,« siger han.

Ifølge TVSyd har politiet afspærret to huse på Frydsvej. Teknikere arbejder på stedet iført heldragter og går ind og ud af husene. Afspærringen bevogtes af hjemmeværnsfolk.

