Natten til torsdag har en 35-årig mand mistet livet på landevejen mellem Aalbæk og Skagen.

Han var kort forinden faldet af en motocrossmaskine og lå ifølge Nordjyllands Politi med kroppen halvt ude på vejen, da han blev kørt over af en forbipasserende lastbil klokken 2.15.

Det skriver Nordjyske.

»Bilinspektøren på stedet har oplyst, at hans umiddelbare vurdering er, at chaufføren ikke har haft en chance for at opdage den 35-årige. Chaufføren er naturligvis meget chokeret,« siger vagtchef ved Nordjyllands Politi, Per Jørgensen, til avisen.

Først i sidste øjeblik opdagede chaufføren i lastbilen, at der lå en person på kørebanen. Han havde derfor ingen chance for at undgå at køre over ham.

Vagtchefen understreger, at der endnu ikke er en endelig konklusion på årsagen til ulykken. Der pågår stadig undersøgelser, der skal afdække, hvorvidt manden var ved bevidsthed, da påkørslen skete.

Motocrossmaskinen var ikke godkendt til færdsel på offentlige veje, og der var ikke lys på den.

De pårørende er underrettet.