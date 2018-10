Sydøstjyllands Politi leder efter en person, efter at en mand er fundet død. Drabet er ikke banderelateret.

Horsens. En 35-årig mand er onsdag aften fundet dræbt i en lejlighed på Snerlevej i Kolding.

»Vi har fundet en 35-årig mand død i en lejlighed, og der ligger en kriminel handling bag hans død,« siger Jørn Lindhardt fra Sydøstjyllands Politi.

Politiet fik anmeldelsen klokken 18.14 onsdag.

»Vi arbejder stadig på stedet og er i øjeblikket i gang med at lede efter personer, der kan være interessante for efterforskningen, og vidner,« siger KSN-leder ved Sydøstjyllands Politi, Lars Grønlund, til B.T.

I forbindelse med drabet leder politiet efter en bestemt person.

Derudover har politiet ikke meget at tilføje på nuværende tidspunkt, da de stadig er i gang med at danne sig et overblik.