En 35-årig mand blev tirsdag i Retten i Randers idømt tre års ubetinget fængsel for at have solgt mindst et kilo amfetamin.

Manden var natten til den 25. april blevet stoppet af politiet, da han kom kørende på Randersvej i Randers NØ.

Betjentene visiterede manden og ransagede bilen, da den 35-årige virkede påvirket af narko.

Og her fandt politiet altså en del amfetaminrester og gemt under det ene sæde lå en pose med 123.000 kroner i kontanter. På mandens bopæl blev der desuden fundet 50 gram amfetamin.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.



I første omgang forklarede den 35-årige, at hans forældre havde givet ham pengene til at købe en bil til dem for, men den forklaring blev hurtigt gennemhullet, lyder det fra politiet.

Tirsdag erkendte manden også i Retten i Randers, at han havde solgt noget amfetamin.



»Retten vurderede, at der var bevis for, at de 123.000 kroner stammede for salg af mindst et kilo amfetamin, og jeg er tilfreds med, at retten fulgte anklagemyndighedens strafpåstand, for det er en alvorlig sag, når vi er oppe i så store mængder hård narkotika,« siger senioranklager Jakob Beyer.



Den 35-årige modtog dommen.

Han har siden anholdelsen i april siddet varetægtsfængslet, og det skal han fortsat gøre, indtil han skal afsone fængselsstraffen.