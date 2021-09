En tilsyneladende banal køretur over grænsen endte med at blive et farvel til Danmark for bestandig for en 35-årig kvinde.

Tilbage i marts kørte en serbisk kvinde over den dansk-tyske grænse i Frøslev.

Kvinden bor i Tyskland, men var i egen bil på vej ind i Danmark, da hun blev udtaget til kontrol af tolderne.

I bunden af hendes bil fandt betjentene en pose med et noget specielt indhold:

232.000 euro i 100 eurosedler.

Eller hvad der svarer til omkring 1,5 millioner dejlige danske kroner.

Problemet var bare, at de mange pengesedler var falske, fremgår det i en pressemeddelelse fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

I denne uge faldt straffen ved Retten i Sønderborg, hvor dommeren takserede forbrydelsen til to et halvt års ubetinget fængsel.

Derudover blev hun udvist fra Danmark for bestandig og kan aldrig komme ind i Danmark igen.

Kvinden modtog dommen.