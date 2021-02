En sønderjysk kvinde havde en blanding af raseri og alkohol i blodet, da hun i 2018 kørte sin eksmand over.

Sagen ligger hele tre år tilbage, men i denne uge kom hendes sag endelig for retten.

Her blev hun dømt for spritkørsel og for at have forvoldt fare for andre.

Det skriver JydskeVestkysten, som betegner forløbet op til den dramatiske hændelse som »et drukgilde i en baghave.«

En majaften i 2018 var den nu 35-årige kvinde på besøg hos sin fem år ældre eksmand.

På et tidspunkt opstod der en konflikt mellem de to tidligere ægtefolk. Blandt andet fordi kvinden – trods promiller i blodet – insisterede på at få udleveret sine bilnøgler.

Hun smadrede et vitrineskab, en standerlampe, et tæppe og en Playstation i eksmandens hjem, inden hun satte sig ud i sin bil.

Manden ville ikke lade hende køre og forsøgte at stoppe hende ved at stille sig bag bilen. Alligevel bakkede hun tilbage. Manden væltede, og kvindens Toyota Aygo kørte halvvejs over manden.

Heldigvis slap han fra turen i gruset med en masse hudafskrabninger.

Kvinden var tiltalt efter den grove voldsparagraf om særlig rå og brutal vold.

I retten erkendte hun, at hun havde smadret nogle ting i eksmandens hjem, at hun havde kørt spritkørsel, og at hun havde kørt over eksmandens ben.

Hun nægtede dog, at påkørslen var sket bevidst.

Hendes forsvarer fastholdt, at kvinden havde kigget i spejlene og troede, at eksmanden var væk, da hun satte bilen i gang.

Anklageren mente derimod, at hun skulle dømmes for vold.

Dommeren brugte dog den mildere paragraf om fareforvoldelse og overtrædelse af færdselsloven.

»Vi mener ikke, at du havde vilje til at bruge bilen som våben. Men du førte bilen på en særlig hensynsløs måde. Du havde lige set ham stå bag bilen, så er det alt for farligt at køre,« forklarede dommer Henriette Frölich ifølge jv.dk.

På grund af en række psykiske problemer fik kvinden en behandlingsdom.

Derudover fik hun frakendt kørekortet i et halvt år og blev dømt til at betale erstatning for svie og smerte samt nogle af de ødelagte ting.