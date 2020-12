Retten i Esbjerg afviser forklaring fra 35-årig og finder ham delvist skyldig i sexkrænkelser mod drenge.

En 35-årig mand fra Bramming ved Esbjerg er fundet delvist skyldig i en stor sag om digitale sexkrænkelser mod et stort antal mindreårige drenge landet over.

Han var ved Retten i Esbjerg tiltalt for at have taget kontakt til 111 drenge heraf hovedparten mellem 10 og 15 år og presset dem til at sende seksuelle billeder af sig selv.

Torsdag er der afsagt kendelse om skyld i sagen, og her har de tre dommere og seks nævninger fundet manden skyldig i en lang række af de flere end 200 anklagepunkter.

Manden er blandt andet fundet skyldig i at have udøvet ulovlig tvang mod flere af drengene ved at have presset dem til at sende billeder af sig selv.

Den tiltalte er også fundet skyldig i ved to forhold at have medvirket til andet seksuelt forhold end samleje med drenge.

Derudover er den 35-årige fundet skyldig i 14 forhold, hvor han efter rettens vurdering forsøgte at formå drenge til at mødes for at udnytte dem seksuelt.

Endelig er han fundet skyldig i besiddelse af store mængder børnepornografiske billeder og videoer og i at have overtrådt et forbud mod at tage kontakt til børn og unge under 18, som han allerede var idømt.

Manden er dog også blevet frifundet for 11 forhold.

Han har erkendt besiddelse af børneporno, men nægtet de øvrige forhold.

Han hævdede under retssagen, at det ikke var ham, der tog kontakt til drengene. Det var derimod en anden bruger af det sociale medie Snapchat, som han kendte under navnet "Trader".

- Jeg sidder her på grund af noget, en anden mand har gjort, sagde den tiltalte tilbage i august, da den langvarige sag blev indledt.

Det er dog ikke lykkedes politiet at identificere "Trader", og retten afviser forklaringen som utroværdig.

Efter at retten har taget stilling til skyldsspørgsmålet, skal der udmåles en sanktion. Det ventes først at ske i næste uge.

Onsdag faldt der ligeledes ved Retten i Esbjerg dom i en anden stor sag om digitale sexkrænkelser. Her blev en 22-årig mand fra Varde idømt seks års fængsel for at have udøvet seksuel afpresning mod 169 kvinder landet over.

