Retten på Frederiksberg kender en 35-årig mand skyldig i at have stukket to mænd med kniv. Den ene døde.

Retten på Frederiksberg kender en 35-årig mand skyldig i drab og drabsforsøg ud for et værtshus i Sydhavnen i København.

Det skriver Ekstra Bladet, som er til stede i retten.

Retten har samtidig fundet, at en 37-årig mand, som stak ud efter den nu skyldige 35-årige mand, handlede i nødværge.

Han er derfor blevet frikendt for vold, skriver avisen.

Sagen handler om et voldeligt sammenstød, som udspillede sig 8. juni 2022 på Peter Sabroes Gade i København SV.

Her er den 35-årige mand fundet skyldig i at have dræbt en 31-årig mand med en køkkenkniv.

Offeret blev både ramt af knivstik i ryggen og i begge sider af brystkassen ifølge tiltalen.

Ifølge tiltalen mod ham stak han også den 37-årige mand, imens han lå på jorden.

Han blev ramt af adskillige knivstik i benene, fordi han forsøgte at undvige ved at sprælle med benene, lyder det i anklageskriftet.

Knivstikkene førte til et massivt blodtab, og derfor overlevede han kun med akut lægebehandling, mener anklagemyndigheden.

Den 35-årige mand stak af mod Sjælør Station efter knivstikkeriet, men blev anholdt dagen efter.

Ifølge Ekstra Bladet har drabsofferet tidligere været medlem af rockerklubben Hells Angels. Men politiet har understreget, at det ikke mener, at drabet er banderelateret.

Efter skyldkendelsen skal Retten på Frederiksberg høre anklageren og forsvarerens påstand om straffen for drabet og drabsforsøget.

Det har tidligere været forventningen, at retten kunne afsige dom onsdag.

/ritzau/