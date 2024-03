En 35-årig mand er tirsdag blevet fundet skyldig i drab og idømt en forvaringsdom. Han ankede dommen.

En 35-årig mand er blevet idømt en forvaringsdom for knivdrabet på en 31-årig mand på åben gade i Sydhavnen i København.

Det skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Philip Denié Dahl Petersen blev tidligere tirsdag kendt skyldig i drab og drabsforsøg af Retten på Frederiksberg.

Drabet fandt sted 8. juni 2022 i forbindelse med et voldeligt sammenstød uden for et værtshus.

Den dømte har siddet på anklagebænken sammen med den 37-årige mand, som han er blevet dømt for drabsforsøget på.

Det skyldes, at anklagemyndigheden mente, at den 37-årige var skyldig i vold mod drabsmanden, fordi han stak ham med en spartel.

Men det frifandt retten den 37-årige for. Den vurderede, at han handlede i nødværge, skriver politiet.

Ifølge Ekstra Bladet har drabsofferet tidligere været en del af Hells Angels. Men politiet har afvist, at sagen relaterer sig til rocker- og bandemiljøet.

Drabsofferet blev stukket med en køkkenkniv. Ifølge anklageskriftet i sagen blev han både ramt i ryggen og i begge sider i brystkassen.

Den 37-årige blev ramt af knivstik i benene, imens han lå ned. I anklageskriftet er det beskrevet, at han sprællede med benene for at undgå at blive ramt i brystet.

Forvaring er en foranstaltning, som domstolene kan idømme i stedet for straf. Det er på ubestemt tid.

For at man kan idømmes forvaring, skal domstolen vurdere, at den tiltalte er farlig, og at det er nødvendigt for at forhindre vedkommende i at begå ny kriminalitet.

Philip Denié Dahl Petersen ankede sin dom på stedet, lyder det i politiets pressemeddelelse.

