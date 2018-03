En 35-årig mand dræbte sine to børn og tog sit eget liv på en adresse i Kolding mandag. Sådan lyder konstateringen fra Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse tirsdag eftermiddag.

Familien blev fundet mandag eftermiddag ved 16.45-tiden i deres hjem på Frydsvej.

Politiet er foreløbigt overbevist om, at faderen selv er gerningsmanden.

'På baggrund af efterforskningen er det aktuelt politiets opfattelse, at den 35 årige far har dræbt de to børn og herefter begået selvmord,' skriver politiet.

Derudover oplyser politiet, at omstændighederne taget i betragtning, at de ikke oplyser yderligere i sagen.

Opdateres..