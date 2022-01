Onsdag aften mistede en 35-årig mand livet i politiets varetægt.

Det er stadig ikke helt gået op for den 35-åriges far, da B.T. taler med ham. Torsdag morgen ringede politiet på hans dør og fortalte det sidste, en forælder ønsker at høre.

»De sagde, at min søn var død,« lyder det fra faren, der ikke ønsker navn frem på hverken sig selv eller sønnen.

Hans søn, en 35-årig far til tre børn på mellem seks og ni år, skulle have været på restaurant i Brønshøj onsdag aften, da der opstod noget tumult.

Det fortæller den 35-åriges far og søster, at de fik at vide af politiet torsdag.

I forbindelse med tumulten skulle den 35-årige familiefar være løbet væk fra politiet, henimod nogle nærliggende kolonihavehuse.

Her skulle politiet have eftersøgt ham med hundepatrulje, der på et tidspunkt fik fat i ham – men hvad der skete efterfølgende, er for de efterladte endnu uklart.

»Der har vist været noget tumult med politiet. Så troede de, at han var bevidstløs og kørte ham ind til traumecenteret på Rigshospitalet,« siger faren, at de har fået at vide. De ved ikke, hvornår i dette tidsrum at han er død.

Der bliver stille i røret, inden man i baggrunden kan høre den 35-åriges søster. Faren gentager, hvad hun siger:

»Vi er meget chokerede.«

»At en stor, stærk mand på 35 år skulle dø under en anholdelse....« siger faren.

Han fortæller, at de vil kræve, at deres søn og bror bliver obduceret, så de kan forstå, hvorfor han er død i politiets varetægt.

»Jeg ringede til politiet i går, og det er virkelig ikke meget, de har lyst til at fortælle os,« siger søsteren, der har overtaget røret.

»Jeg vil bare gerne ind og se ham, men det må jeg ikke. Vi ved ingenting.«

Københavns Politi skriver følgende i en mail til B.T.:

»Vi kan bekræfte, at en 35-årig mand onsdag aften mistede bevidstheden under en anholdelse på en adresse i Brønshøj, og at han efterfølgende afgik ved døden. Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) undersøger nu omstændighederne, og Københavns Politi kan derfor ikke udtale sig yderligere om hændelsen.«