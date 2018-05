En lørdag eftermiddag blev 27-årig stukket i maven med en kniv i Søborg. Nu er formodet gerningsmand fængslet.

København. En 35-årig mand er ved Retten i Glostrup blevet varetægtsfængslet i fire uger.

Han mistænkes for et knivstikkeri i Søborg lørdag den 5. maj.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Knivstikkeriet skete først på eftermiddagen på Søborg Hovedgade. Her blev en 27-årig mand stukket i maven.

I forbindelse med knivstikkeriet kunne politiet ikke sige, hvad der gik forud for episoden.

Da grundlovsforhøret foregik for lukkede døre, er det ikke muligt at få oplyst, hvad den sigtede har forklaret om episoden, eller hvorfor politiet mener, at han er gerningsmanden.

Politiet sigter ham for drabsforsøg, men dommeren ville "kun" fængsle ham på en begrundet mistanke om grov vold.

Det har ikke været muligt at få oplyst, hvordan den 35-årige stiller sig til sigtelsen, eller om han kærede beslutningen om varetægtsfængsling til landsretten.

/ritzau/