En juniaften i fjor blev en 31-årig mand frarøvet livet. Knivdræbt på åben gade i København. Han var kommet gående sammen med en kammerat, da de begge blev overfaldet.

Nu er en 35-årig mand blev dømt for drab og drabsforsøg. Og det koster han en forvaringsdom, skriver Ritzau.

Et nævningeting ved Retten på Frederiksberg har således tirsdag valgt at idømme Philip Denié Dahl Petersen en af landets strengeste straffe for overfaldet, der fandt sted 8. juni sidste år.

Her havde de tre mænd mødt hinanden på en bodega i Sydhavnen. En diskussion var opstået, og de havde forladt bodegaen for at få den afklaret.

Så langt er parterne enige.

Men de er ikke enige om, hvad diskussionen gik ud på. Og hvem der overfaldt hvem.

