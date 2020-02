En mand blev onsdag anholdt og sigtet for kvalificeret vold og medvirken til voldtægt. Offeret er en 29-årig kvinde.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den anholdte er en 35-årig mand fra Haderslev-egnen. Overgrebene skal være sket i samme område over en længere periode.

Manden bliver fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Sønderborg torsdag formiddag klokken 10.

Her ventes anklageren at anmode om lukkede døre.

Hvis dommeren efterkommer ønsket, vil det være muligt for offentligheden at høre sigtelsen under den første del af retsmødet.

Til gengæld vil man som tilhører ikke få mulighed for at høre eventuelle forklaringer fra den sigtede.

Oplysninger om politiets efterforskning vil heller ikke blive offentliggjort. Det er uvist, hvordan den 35-årige mand stiller sig til sigtelsen.