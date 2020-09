34 bilister har fået en bøde og et klip i kørekortet på Blomstervej i Tilst ved Aarhus. På blot to dage.

De havde alle begået den samme forseelse – og det var ikke at køre for stærkt.

På grund af vejarbejde er der etableret ensretning på Blomstervej – men mange bilister var enten så uopmærksomme, at de ikke så skiltningen. Ellers var de ligeglade og ignorerede ensretningen.

Det skriver Lokalavisen.

'Det skaber både farlige situationer og utryghed hos vejarbejderne, når skiltningen ikke bliver respekteret,' skriver Østjyllands Politi på Twitter om de mange overtrædelser af færdselsloven.

Bilisterne kom til at bøde for at have kørt mod ensretningen.

Det kostede nemlig et klip i kørekortet og en bøde på 2.500 kr.

Politiet foretog kontrol på Blomstervej torsdag og fredag efter at have modtaget tip om, at flere bilister kørte mod ensretningen – med farlige situationer til følge.

Det skaber både farlige situationer og utryghed hos vejarbejderne, når skiltningen ikke bliver respekteret. Vores anbefaling er, at man i stedet bliver på de store veje og fx kører via Ringvejen. Så risikerer man heller ikke en bøde på 2500 kroner og et klip i kortet #politidk https://t.co/8VNrQtE6I4 — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) September 11, 2020

Enkelte bilister blev også sigtet for at køre uden sele eller med en defekt lygte.

Østjyllands Politi pointerer i døgnrapporten, at man vil foretage flere kontroller på Blomstervej den kommende tid.

Så nu burde bilisterne i området være advaret.