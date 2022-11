Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Onsdag blev en 34-årig kvinde fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Randers.

Det skriver Århus Stiftstidende, der ligeledes kan berette, at sigtelsen fra Østjyllands Politi lød på voldtægt af en 14-årig dreng.

Derudover er kvinden også sigtet for at have blufærdighedskrænket to andre drenge, hvoraf mindst én var under den seksuelle lavalder, som bekendt lyder på 15 år i Danmark.

Disse tre forhold skulle alle have udspillet sig til en privatfest på Djursland lørdag 5. november. Her skulle kvinden havde givet så meget alkohol til en 14-årig dreng, at hun ad to omgange kunne gennemføre en voldtægt.

I det ene tilfælde af blufærdighedskrænkelse, hvor offerets alder er ukendt, skal den 34-årige have taget vedkommende på låret og forsøgt det samme i skridtet.

Hos det andet offet, som ligeledes er 14 år gammel, er kvinden sigtet for at have sat sig på drengen og befølt ham i skridtet.

Via sin forsvarer nægter den 34-årige sig skyldig i alle forhold.

I marts vedtog Folketinget, at der er tale om voldtægt, hvis en person over 22 år har samleje med et barn under den seksuelle lavalder. Strafferammen er op til 12 års fængsel.

Ved et grundlovsforhør bliver en eventuel straf ikke udmålt, dog skal dommeren vurdere, hvorvidt der er årsag til varetægtsfængsling eller ej.

I denne sag var det dog en usædvanlig udmelding, der kom fra dommeren.

»På baggrund af fremlæggelsen af sagen og det nuværende bevismateriale ser jeg mig i øjeblikket ikke i stand til at vurdere, om der skal ske fængsling af sigtede,« lød det ifølge Århus Stiftstidende.

Af den grund valgte dommeren at forlænge tilbageholdelsen i to gange 24 timer. Forlængelsen valgte forsvareren at acceptere på den sigtedes vegne.