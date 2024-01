10. januar sad en 34-årig mand på anklagebænken i Retten i Aarhus, anklaget for voldtægt af en kvinde efter en bytur.

Men sagen bliver aldrig afsluttet, for den 34-årige er nu død.

Det skriver Århus Stiftstidende.

»Jeg blev i weekenden gjort bekendt med, at tiltalte var afgået ved døden. Jeg kan oplyse, at han ikke var i politiets varetægt, da han afgik ved døden, og heller ikke forud for retsmødet har været varetægtsfængslet,« siger politiets anklager, Camilla Wagner, til mediet.

De nærmere omstændigheder kan anklageren, grundet sin tavshedspligt, ikke komme nærmere ind på.

Det er også grundet tavshedspligten, at mandens forsvarer, Mette Lund Thomsen, hverken vil be- eller afkræfte, om den 34-årige mand er død.

Den påståede voldtægt, som manden sad anklaget for, skulle have fundet sted 14. september sidste år.

Her mødtes han med en tidligere kollega og dennes veninde på en bar i Aarhus. Manden og veninden endte med at tage hjem til hendes bolig, hvor de indledte gensidigt samleje.

Dette stod på i tre timer, og undervejs var der vaginal-, anal- og oralsex. Kvinden har dog forklaret, at hun flere gange sagde nej og bad manden stoppe.

Dette gjorde han dog ikke, og i retten forklarede han, at hun efter hans overbevisning var 'med på det hele'.

Morgenen efter blev manden anholdt. Politiet fandt blod på lagenet samt flere blå mærker på kvindens krop, men manden nægtede at have uddelt andre slag end 'klap i numsen'.

Anklagerens forventning er nu, at sagen vil blive afvist, men offeret vil dog fortsat have mulighed for at søge erstatning og tort.