En 34-årig mand er søndag eftermiddag blevet varetægtsfængslet efter et grundlovshøring ved retten i Aalborg.

Manden er sigtet for i nat at have truet og begået vold mod moren til deres fælles barn.

Det forklarer anklager ved Nordjyllands Politi Kim Kristensen, som førte sagen søndag.

»Kvindens forklaring blev læst op ved retsmødet, og her beskriver hun, at han har slået hende i hovedet med knytnæveslag, nikket hende en skalle og bidt hende,« siger Kim Kristensen og fortsætter:

»Hun forklarer desuden, at det er sket, mens hun havde deres toårige datter i armene.«

Manden skulle ud over volden have truet kvinden med at slå både hende og datteren ihjel, hvis hun kontaktede politiet.

Kvinden var ikke til stede i retten søndag, men der blev fremlagt billeder af hende.

»Der er blevet taget nogle billeder af hende natten til søndag efter episoden, som blev fremlagt i retten. Den sigtede siger, at kvinden har påført sig selv skaderne,« fortæller Kim Kristensen.

Men retten fandt altså grund til at holde på manden. I første omgang frem til 24. maj.

»Det er risikoen for gentagelse, der har spillet ind. Han har allerede én dom for vold mod kvinden,« siger Kim Kristensen.

En dom, som han sad fængslet for frem til oktober sidste år.

»Han har været prøveløsladt siden, og det er selvfølgelig en skærpende omstændighed, når det kommer til strafudmålingen,« siger Kim Kristensen.

Han vil på nuværende tidspunkt ikke gå mere i detaljer med, hvad straffen for manden kan ende med at blive.

»Nu skal der laves afhøringer og genafhøringer, så det er for tidligt at sige noget om.«

Manden nægter sig skyldig, men accepterede varetægtsfængslingen.