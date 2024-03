Medie erfarer, at der er tale om oplysninger fra virksomheden Netcompany, som har været offer for hacking.

En 34-årig mand er anholdt og sigtet for at opnå uberettiget adgang til oplysninger fra myndigheder og en privat virksomhed.

Det oplyser Københavns Politi på det sociale medie X.

Københavns Politi har over for Ritzau ikke villet oplyse, hvilken virksomhed der er tale om. Børsen skriver, at den har erfaret, at der er tale om virksomheden Netcompany, som i sidste uge oplyste, at den har været offer for et hackerangreb.

Den 34-årige mand bliver tirsdag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten på Frederiksberg med krav om varetægtsfængsling.

/ritzau/