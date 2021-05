Københavns Politi efterlyser tre mænd i forbindelse med et overfald sent torsdag aften.

Det skriver Københavns Politi på Twitter.

Ved midnatstid blev en 34-årig mand overfaldet foran et fitnesscenter på Nørrebro i København og stukket med kniv.

Manden fik flere knivstik og blev kort efter kørt til Rigshospitalets Traumecenter. Han meldes uden for livsfare.

Vi efterlyser tre mænd, som omkring midnat overfaldt en 34-årig mand med kniv på Stærevej. Den 34-årige blev ramt af flere stik, men er uden for livsfare. De tre mænd beskrives som: — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) May 7, 2021

Den 34-årige mand har forklaret til politiet, at han inden overfaldet kom gående på Stærevej, hvor han mødte to personer, som han faldt i snak med.

»Han går derefter videre, og ud for Frederikssundsvej 5 – lige ved et Sats-fitnesscenter – bliver han passet op af de to mænd samt en tredje, som helt umotiveret presser ham op mod en væg, overdænger ham med slag og stikker ham tre gange i kroppen med en kniv,« siger central efterforskningsleder Anders Frederiksen til Ritzau.

Nu efterlyses de tre gerningsmænd, som alle vurderes til at være omkring 30 år.

Den ene var cirka 168 centimeter høj, muskuløs af bygning og mellemøstlig af udseende. Han havde sort mellemlangt hår og sort fuldskæg. Han talte dansk og var iført sort jakke og en mindre grå skuldertaske.

Nummer to var cirka 173 til 175 centimeter høj. Almindelig af bygning og afrikansk af udseende med en lys brun hudfarve. Han havde sort kort hår og mørke skægstubbe. Han talte danske og var iført en grå trøje eller cardigan.

Den tredje gerningsmand var også mellem 173 til 175 centimeter høj. Han beskrives som kraftig af bygning, lys i huden og med sort kort hår. Også han talte dansk og var iført sort mundbind og sort jakke.

Politiet vil gerne i kontakt med vidner, der har set de tre mænd i området mellem Stærevej og Frederikssundsvej/ Nordre Fasanvej.

Har du oplysninger, der kan hjælpe politiet, så ring til Københavns Politi på telefon 114.