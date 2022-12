Lyt til artiklen

En 34-årig mand sidder fængslet i en grov stalking-sag.

Fredag begyndte retssagen mod manden, der ifølge anklageskriftet har forfulgt og chikaneret sin ekskone i perioden fra midten af maj til juli sidste år.

Det skriver TV 2 Nord.

Den 34-årige mand, som har børn med ekskonen, fik i maj sidste år et tilhold mod kvinden. Det betyder, at han hverken må opsøge eller kontante ekskonen, hvilket den 34-årige mand alligevel er anklaget for at have gjort ikke mindre end 47 gange i perioden.

Ekskonen fik tilmed overvågningskameraer installeret ved sit hjem, men dem fik den 34-årige mand angiveligt afinstalleret og stjal flere gange.

Manden er også tiltalt for at have forsøgt at true ekskonen til at opgive tilholdet mod ham, samt at få hende til ikke at vidne mod ham, så han kunne slippe for fængsling. Det skulle være sket i et brev, som han forsøgte at sende til ekskonen, mens han sad varetægtsfængslet i sagen.

Udover stalking, chikane og tyveri er den 34-årige mand også tiltalt for vold og narkobesiddelse.