Over 100 drenge fra hele landet er blevet afhørt i en sag om grooming, hvor mindreårige afpresses på nettet.

En 34-årig mand er blevet tiltalt i en omfattende sag om såkaldt grooming, hvor en voksen opbygger et tillidsforhold til et barn over nettet med det formål at begå overgreb.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den 34-årige er blandt andet tiltalt for i 129 tilfælde at have udsat drenge for forsøg på voldtægt, ulovlig tvang, blufærdighedskrænkelse og anden seksuel omgang end samleje via sociale medier.

Drengene var primært i alderen mellem 10 og 15 år.

Den tiltalte mand anklages også for at have overtrådt et forbud mod at kontakte børn og unge via internettet. Desuden er han tiltalt for besiddelse af børneporno.

Der har været tale om en meget omfattende efterforskning, hvorunder over 100 drenge fra hele landet er blevet afhørt af de lokale politikredse langt hovedparten på video, skriver politiet.

Anklageskriftet, som Ritzau har fået aktindsigt i, vidner også om en omfattende sag. 91 sider har anklagemyndigheden brugt på dokumentet, hvor de mange anklager mod manden er beskrevet.

Af listen over anklager fremgår det, at han især har kontaktet ofrene over Snapchat, men også det sociale medie Kik.

Manden skal blandt andet have udgivet sig for at være en mindreårig pige for at skabe kontakt med de mindreårige. Han skal også have fået flere af ofrene til at sende pornografiske billeder af dem selv til ham.

Sagen kommer til at køre som nævningesag med tre juridiske dommere og seks lægdommere. Sagen vil vare mere end 30 retsdage ved Retten i Esbjerg. Sagen begynder i august, og retsmøderne strækker sig over ti uger.

Den tiltalte mand er fra Esbjerg-området, og han sidder varetægtsfængslet i sagen.

/ritzau/