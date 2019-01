En 34-årig mand er omkommet i en tragisk arbejdsulykke.

Manden er angiveligt dræbt af sin egen maskine.

Det skriver jv.dk.

Ifølge Jydske Vestkysten er der tale om en tragik arbejdsulykke.

Manden blev tirsdag fundet død under en væltet minilæsser ved en ejendom på Skovbøllingvej ved Glejbjerg.

Avisen citerer politiet for, at minilæsseren stod i mudder. Det vurderes, at minilæsseren er skredet i den bløde jord og har ramt den 34-årige mand.

Opdateres...