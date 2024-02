8. maj 2023 flygtede en kvinde sammen med sin datter til et krisecenter fra en 34-årig mand.

Kort tid efter fortalte den i dag seksårige pige om, at den 34-årige mand havde misbrugt hende seksuelt flere gange.

Tirsdag blev en 34-årig iransk statsborger idømt seks års fængsel for at have voldtaget og misbrugt steddatteren.

»Det er en helt forfærdelig sag, hvor en lille pige er blevet udsat for meget grove og voldsomme overgreb over en periode på flere måneder,« siger specialanklager Birgitte Ernst til B.T.

Det kom frem i retten, at overgrebene fandt sted i stedfarens og morens lejlighed i Aarhus, når stedfaderen var alene med hende.

Den seksårige pige forsøgte flere gange at modsætte sig og sagde, at stedfaren ikke skulle gøre det, men han holdt hende fast og gennemførte overgrebene.

Den 34-årige blev dømt for at have truet pigen, når han voldtog hende. Forholdene fandt sted i januar til maj måned 2023.

»Den 34-årige nægtede sig skyldig, men retten lagde vægt på den videoafhøring, der var foretaget af pigen, hvor hun gav en detaljeret troværdig forklaring. Derudover blev der fundet børnepornografisk materiale på hans computer, som også var med til at tegne et billede af sagen,« fortæller specialanklageren.

I alt blev han dømt for seks voldtægter af steddatteren og vold mod moren, da han forsøgte at kvæle hende, dagen før hun flygtede.

Den 34-årige er iransk statsborger, og udover fængselsstraffen blev han altså idømt udvisning for bestandig.

Han valgte at anke dommen på stedet, da han nægtede sig skyldig.

B.T. bringer ikke mandens navn af hensyn til offeret i sagen.

