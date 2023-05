En 26-årig mand har meldt sig selv til politiet i Aalborg.

Det sker efter en række henvendelser fra borgere i forbindelse med en alvorlig sag om påkørsel af en 34-årig mand fra Sindal i Nordjylland.

Politiet efterlyste mandag den mistænkte i sagen, som de beskrev som en »alvorlig påkørselssag«.

Det førte hurtigt til en række henvendelser fra borgere. Og derfor kunne politiet mandag aften finde det eftersøgte køretøj fra sagen på en adresse i lokalområdet, lyder det i en pressemeddelelse.

»Efter vores efterlysning i pressen modtog vi i løbet af i går adskillige henvendelser i denne alvorlige sag fra offentligheden med relevante tip og informationer,« siger politikommissær Carsten Straszek fra Nordjyllands Politi.

»Tilsammen førte disse og vores øvrige efterforskningsskridt i sagen nemlig til, at vi hurtigt kunne identificere den mistænkte mand – og efter at vi fik etableret kontakt til ham, valgte han at melde sig selv til os i Aalborg, så vi i dag kunne anholde ham til sagen,« siger han videre i pressemeddelelsen.

Det er dog ikke lig med, at sagen nu er overstået.

Politiet efterforsker stadig sagen, som de anser for at være et drabsforsøg.

»Vi har endnu et stort undersøgelsesarbejde foran os. Vores opgave er at få belyst, hvad der har udspillet sig, både før, under og efter påkørslen,« siger Carsten Straszek.

»I første omgang skal vi have afhørt den mistænkte, så han kan få lejlighed til at forklare sig til sagen, ligesom vi skal have foretaget tekniske undersøgelser af det beslaglagte køretøj.«

Ifølge politiet bunder sagen i noget 'tumult' ved en parkeringsplads i byen – ikke langt fra det sted, hvor påkørslen efterfølgende fandt sted.

I forbindelse med politiets forsatte arbejde i sagen ønsker man at komme i kontakt med eventuelle vidner.

Det kan ske på 114.

Onsdag, 24. maj, forventes det, at den 26-årige mand fremstilles i grundlovsforhør. Det vil ske i Retten i Hjørring.