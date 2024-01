Sydøstjyllands Politi søger nu hjælp fra borgere til at opklare, hvad der skete med en 34-årig mand nytårsnat.

Her blev den 34-årige mand fundet svært tilskadekommen ved Banegårdspladsen i Vejle.

Hvis du har befundet dig ved Banegårdspladsen i Vejle i tidsrummet 02.45 til 03.00, så vil politiet gerne høre fra dig.

Det samme gælder for folk, der befandt sig foran Lagekagehuset og Vejle Banegård.

På det tidspunkt blev den 34-årige fundet.

Sydøstjyllands Politi kan ikke udelukke, at manden kan have været udsat for vold.

Derfor mener politiet, at alle vidner kan hjælpe med at afklare, hvad der er foregået, og hvordan manden er kommet til skade.

Det vides ikke, hvordan manden har det, da politiet ikke ønsker at udtale sig herom.

Politiet kan kontaktes på telefon 114.