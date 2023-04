Onsdag aften stak en 34-årig mand en 52-årig kvinde flere gange med en medbragt kniv. Heraf flere knivstik i kvindens brystregion.

En kvinde, den 34-årige deler efternavn med – og en kvinde, der ikke overlevede episoden.

Det erkendte manden torsdag under et grundlovsforhør i Retten i Aarhus. Dog nægtede den 34-årige, at han havde til hensigt at dræbe kvinden, ligesom han afviste, at episoden var planlagt.

Det skriver Århus Stiftstidende, der var til stede i retten.

Klokken 20.57 onsdag aften modtog Østjyllands Politi en anmeldelse om et overfald på en adresse ved Digevænget i Beder.

Få minutter senere kunne de konstatere, at kvinden var blevet slået ihjel.

Drabet skete på en rolig villavej, hvor de fleste beboere kendte hinanden på kryds og tværs.

»Det er helt forfærdeligt. Det er en stille og rolig vej, hvor alle siger hej til hinanden,« fortalte en nabo, der bor tæt på gerningsstedet, tidligere til B.T.

Østjyllands Politi har meldt ud, at den 34-årige og kvinden havde en relation til hinanden, men ikke oplyst nærmere om forholdet de to imellem.

B.T. følger sagen.

Lyt til B.T.s krimipodcast 'På Fersk Gerning' her: