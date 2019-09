Mandag aften har en arbejdsulykke kostet en 34-årig mand livet, oplyser Vestegnens Politi.

Mandag aften er en 34-årig mand død i en arbejdsulykke i Glostrup, oplyser Københavns Vestegns Politi.

Til TV2 Lorry oplyser vagtchef Lise Jensen ved Københavns Vestegns Politi:

- Manden blev klemt under en gaffeltruck, og hans liv stod ikke til at redde, siger hun til TV2 Lorry.

Angiveligt er politi og redningsfolk rykket ud til stedet omkring klokken 20. En halv time senere kunne politiet oplyse på Twitter, at betjente var til stede til en arbejdsulykke i Fabriksparken i Glostrup.

Omkring to timer senere oplyser politiet, at mandens liv ikke stod til at redde.

- Der pågår pt. undersøgelse i arbejde med politi, bilinspektør og arbejdstilsyn for at klarlægge ulykkens nærmere omstændigheder, skriver Vestegnens Politi på Twitter.

De pårørende er underrettet. Politiet oplyser omkring klokken 23.30, at man ikke ønsker at oplyse yderligere om omstændighederne ved ulykken.

/ritzau/