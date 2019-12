Ved de første overgreb i 2016 og 2017 var de to piger 11 og otte år. Manden forgreb sig igen på dem i 2019.

En 34-årig mand er idømt to års fængsels for voldtægt af sine to steddøtre.

Det har Retten i Roskilde afgjort, skriver Sjællandske Nyheder.

Manden var tiltalt for at have befølt sin dengang 11-årige steddatter på kønsdelene i 2016 og igen i juni 2019.

Ved det andet overgreb var pigen 14 år. Her tog han tøjet af hende og berørte hende intimt, mens hans tilfredsstillede sig selv. Pigen lod som om, at hun sov.

Derudover var han tiltalt for at have befølt sin yngste steddatter i 2017, hvor hun var otte år, og igen i maj-juni i år, hvor han skulle have berørt hende på en blufærdighedskrænkende måde.

Den 34-årige blev dømt in absentia, da han inden dommen fik et ildebefindende og måtte fragtes med ambulance til hospitalet.

Derfor kunne han ikke afgive sin forklaring. Manden havde givet samtykke til, at sagen kunne gennemføres uden ham, men med hans forsvarer Flemming Wahren.

Mandens forsvarer udbad sig betænkningstid med henblik på en mulig anke af sagen til landsretten.

Når der er tale om ofre under 15 år, bliver det betegnet som voldtægt i straffeloven, også selv om der ikke har været gennemført samleje, men anden kønslig omgang.

Den 34-årige mand har siddet varetægtsfængslet under sagen.

