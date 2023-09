En 34-årig mand er blevet anholdt og sigtet for et knivoverfald i Horsens torsdag aften.

Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Manden er mistænkt for at have stukket en 42-årig mand med kniv i Allegade torsdag aften.

Omkring klokken 18 blev politiet alarmeret om et slagsmål, hvor den 42-årig blev stukket.

Et større område omkring Allegade og Rædersgade blev spærret af, og hundepatruljer og kriminalteknikere undersøgte stedet.

Kort efter blev den formodede gerningsmand anholdt i nærheden af gerningsstedet.

Han er nu sigtet for forsøg på manddrab og bliver fremstillet i grundlovsforhør fredag.

Den 42-årige har ikke været i livsfare, oplyser politiet.

De to mænd kender hinanden i forvejen, og politiet arbejder ud fra en teori om, at der er tale om en isoleret uoverensstemmelse mellem de to.