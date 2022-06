Lyt til artiklen

Mandag eftermiddag blev en mor og hendes 5-årige datter udsat for blotteri.

Den ubehagelige oplevelse fandt sted tæt på Tirsdalens Skole i Randers SØ.

Det fremgår af Østjyllands Politis døgnrapport.

Ved 13.50-tiden ringede kvinden til politiet og fortalte, at en mand netop havde blottet sig over for hende og hendes 5-årige datter.

Ifølge kvinden var hun og datteren ude at gå en tur, da en fremmed mand på den anden side af vejen blottede sit lem og begyndte at onanere, mens han kiggede på dem.



Kvinden fik med det samme tilkaldt politiet, hvorefter manden gik fra stedet.

Kort efter kunne kvinden pege en patrulje i retning af en 34-årig mand, som stadig befandt sig i området.



Manden erkendte at have blottet sig og blev anholdt og sigtet for blufærdighedskrænkelse.