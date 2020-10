En 33-årig mand fra Frederikshavn har fået sin dom i sagen om den 15-årige Mathis Matthiassens død.

Manden straffes med fængsel i tre år, skriver Nordjyske.

Den 33-årige mand var tiltalt for dels at have udøvet grov vold mod Mathis ved blandt andet at have kvalt ham med et hundehalsbånd samt for at have efterladt ham i hjælpeløs tilstand.

Han nægtede sig skyldig i vold, men erklærede sig ifølge Nordjyske delvist skyldig i at have efterladt Mathis i hjælpeløs tilstand.

- Jeg har brug for at sige, at jeg er oprigtig ked af det, der er sket. Jeg kondolerer til afdøde og familie, og jeg har brug for at sige, at jeg erkender at have efterladt ham, og det er jeg skyldig i, og det skal jeg have en straf for, sagde den 33-årige dømte ifølge Nordjyske og fortsatte:

- Med det sagt, så vil jeg ikke erkende, at jeg har tvunget nogen til noget. Hvis det for nogen er svært at forstå, det vi ser i samtalen på GrindR, og det vi ser i videoerne, så er jeg nødt til at tage afdøde og mig selv i forsvar og sige, at det ikke gør det forkert eller ulovligt.

Undervejs i sagen kom det frem, at Mathis og den 33-årige kom i kontakt med hinanden via datingappen GrindR. Appen bruges primært til kontakt mellem homo- og biseksuelle. Og netop den del har den 33-årige selv forklaret, at han skammede sig over.

Nordjyske, der har dækket alle retsmøder, skriver, at den 33-årige ikke ønskede, at omverden skulle kende til hans seksualitet, og det var en medvirkende årsag til, at den pågældende aften endte med at efterlade Mathis på den parkeringsplads, hvor han senere blev fundet.