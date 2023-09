En 33-årig mand fra Somalia blev i fredags ved Retten i Sønderborg idømt fire år og seks måneders fængsel i en sag om hvidvask af millioner af kroner.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse onsdag.

Og man supplerer med, at manden også har modtaget en advarsel om udvisning.

Manden fik desuden konfiskeret 1,125 millioner kroner og frakendt retten til at deltage i ledelsen af virksomheder i Danmark og udlandet uden at hæfte personligt og ubegrænset.

Den 33-årige mand erkendte at have hvidvasket for 45 millioner kroner og modtog dommen.

Retten fandt det ifølge politiet bevist, at manden i en periode fra januar 2019 frem til september 2022 havde spillet en central rolle i et kriminelt netværk, der hvidvaskede penge.

Netværket bestod blandt andet af såkaldte muldyr, som formelt ejede selskaber i Danmark, som blev brugt til at kanalisere hvidvaskede penge til udlandet.

Og dermed kunne man skjule, at pengene stammede fra kriminalitet, heriblandt unddragelse af skat og moms.

Anklagemyndigheden er tilfreds med dommen, lyder det i politiets pressemeddelelse.