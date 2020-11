Søndag anholdt politiet en mand fra Svendborg. Han sigtes for rufferi og menneskesmugling.

En 33-årig mand er blevet sigtet for at have holdt fire udenlandske kvinder fanget i et hus i Svendborg og tvunget dem til at udføre seksuelle ydelser til kunder.

Det skriver det regionale medie fyens.dk.

Manden blev anholdt søndag morgen, og han er blevet varetægtsfængslet i fire uger ved et grundlovsforhør. Retsmødet foregik for lukkede døre, da der ifølge politiet er en medgerningsmand på fri fod.

Når et grundlovsforhør er for lukkede døre, forhindres offentligheden i at høre nærmere om sagens beviser, eller hvad den sigtede eventuelt forklarer. Sigtelsen læses derimod op for åbne døre.

Den 33-årige sigtes ifølge fyens.dk for rufferi og menneskesmugling ved i perioden 30. september til 19. oktober at have frihedsberøvet de fire udenlandske kvinder i et hus i det nordlige Svendborg.

Kvinderne skal være blevet truet på livet, hvis de forsøgte at forlade huset eller ikke gjorde, som manden sagde.

De blev angiveligt også tvunget til at udføre forskellige seksuelle ydelser til kunder - både i huset og på andre adresser i byen.

Anklagemyndigheden ønsker ifølge fyens.dk ikke at oplyse, hvordan den 33-årige forholder sig til sigtelsen.

