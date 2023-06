En 33-årig mand er blevet tiltalt for at have hacket og blufærdighedskrænket 214 personer.

Sådan oplyser Midt- og Vestjyllands Politi.

»Det er en alvorlig sag, som involverer mange forurettede,« siger anklagerfuldmægtig Emil Nyborg fra Anklagemyndigheden.

Anklageskriftet består af i alt hele 636 forskellige forhold.

Den 33-årige mand skulle fra sin bopæl i Viborg Kommune i en periode fra efteråret 2017 til januar 2019 havde foretaget de ulovlige handlinger.

Han blev anholdt i januar 2019.

I den forbindelse fandt politiet flere tusinde private dokumenter, billeder og videoer fra de 214 forskellige personer.

'Langt størstedelen kvinder. På en del af det private materiale fremstår personerne enten helt eller delvist afklædte eller i en anden seksuel sammenhæng,' skriver Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den tiltalte mand skulle blandt andet have hacket sig ind på 622 hjemmesider og dermed fået ulovlig adgang til virksomhedernes kundedatabaser.

Politiet oplyser videre, at han også er tiltalt for 9.955 forsøg på hacking.

Eksempelvis er der angiveligt tale om 4.344 forsøg på at hacke sig ind på et ukendt antal enkeltpersoners profiloplysninger på onlinetjenester som Google, Facebook, Dropbox og Snapchat.