Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Østjyllands Politi fremstiller mandag klokken 13 en 33-årig mand i grundlovsforhør.

Den 33-årige mand er sigtet for at have begået voldtægt.

Voldtægten skulle være begået søndag aften mod en 26-årig mand på et botilbud i Aarhus.

Grundlovsforhøret vil foregå i Retten i Aarhus.

Anklageren anmoder om lukkede døre.

Derfor har Østjyllands Politi ikke yderligere information om sagen på nuværende tidspunkt.

Det vides ikke, hvilket botilbud der er tale om.