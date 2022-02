Natten til søndag måtte en meget aggressiv 33-årig mand fra Randers overnatte i detentionen i Aarhus, efter han blandt andet truede en betjent med tæsk.

Mandens optrin kastede i alt fem sigtelser af sig, skriver politiet i døgnrapporten.

Det var kort før klokken 01 søndag, at en patrulje fra Østjyllands Politi kørte til Middelgade i Randers, hvor to mænd var ved at komme op at slås.

Der var en ophidset stemning, og særligt var den 33-årige mand tydeligvis den aggressive af de to, idet han både skubbede og tog halsgreb på den anden.

Betjentene fik fastholdt manden, der første gang blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, idet han forstyrrede den offentlige orden.

Det var den 33-årige ikke helt tilfreds med, så han rettede et kraftigt spark mod patruljevognen, der fik en større bule i den ene dør. Dette kastede endnu en sigtelse af sig – denne gang for hærværk.

Han blev nu anholdt, og betjentene ville give ham håndjern på, da han var meget udadreagerende og højrøstet. Det havde han ikke lyst til at medvirke til og forsøgte at modsætte sig. Politiet kvitterede med en sigtelse for overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 3 for at modsætte sig anholdelse.

Men den 33-årige var endnu ikke færdig med at hente sigtelser hjem, da han udtalte til én af betjentene, at så snart han fik håndjernene af, så ville han smadre betjenten.

Han blev derfor også sigtet for trusler mod en polititjenestemand.

Til sidst fik patruljen den 33-årige med til detentionen, hvor de ville tage håndjernene af ham. Det gav manden mulighed for at slå ud med en knyttet næve mod ansigtet på én af betjentene.

Han ramte ikke, men fik nu nok en sigtelse for forsøg på vold mod en tjenestemand.

Den 33-årige endte til sidst i detentionen i Aarhus og blev senere afhørt til de mange sigtelser.