Kunne du finde på at snyde for at få udbetalt forsikringspenge – og hvor langt ville du gå for det? I Aalborg bor der en 33-årig mand, der er tiltalt for at gå så langt som at skære sine egne lemmer af.

Manden er tiltalt for med forsæt at save sin egen lille finger af med det formål at få udbetalt forsikringssummer for omkring 33 millioner kroner, skriver TV 2 Nord.

Ifølge anklageskriftet har manden savet i fingeren af med rundsav tilbage i april 2014, hvorefter fingeren måtte amputeres.

Den 33-årge havde forinden episoden tegnet en ulykkesforsikring hos 17 forskellige forsikringsselskaber – og den mistede finger indberettede han også til Arbejdsskadestyrelsen.

Kun et af forsikringsselskaberne gik med til at betale erstatning til manden.

Derfor valgte han at trække de øvrige 16 selskaber i retten, men de blev alle frifundet. Retten fandt de mange tegnede ulykkesforsikringer påfaldende. Man fandt også uoverensstemmelser i vidners og mandens egen forklaring af hændelsen med den afskårne finger.

Manden er nu tiltalt for bedrageri og retssagen begynder fredag i Retten i Aalborg. Han kan risikere at få op til otte års fængsel.

Der er sat to dage af til sagen, og man forventer, at der ligger en dom mandag den 1. februar.