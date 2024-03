En 33-årig mand er død, efter at han mandag eftermiddag blev fundet livløs i et bassin i Ikast Svømmecenter.

Det oplyser politikommissær Erik Kristensen fra lokalpolitiet i Herning til TV Midtvest.

- Det er en tragisk ulykke, og vi lukker sagen her, siger han til mediet.

Midt- og Vestjyllands Politi oplyste mandag til Ritzau, at manden blev fundet på bunden af bassinet.

Manden trak ikke vejret, da han blev trukket op af vandet, så der blev ydet førstehjælp.

Der blev ydet førstehjælp på stedet, og han blev kørt til behandling på Aarhus Universitetshospital.

Mandag kunne politiet ikke sige, hvad der var gået forud for, at den 33-årige blev fundet livløs. Der var dog ikke mistanke om noget kriminelt.

Tirsdag står det klart, at politiet betragter sagen som en ulykke.

Ikast Svømmecenter havde ifølge TV Midtvest også en ulykke, hvor en mand blev fundet livløs i 2022. Han overlevede ulykken.

Annette Mosegaard (K), der er formand for, børne-, kultur- og fritidsudvalget i Ikast-Brande Kommune, udtaler til mediet, at begge ulykker er sket ved, at mændene er faldet ned fra en oppustelig forhindringsbane i svømmehallen.

Derfor har man nu fjernet forhindringsbanen, skriver TV Midtvest.

/ritzau/