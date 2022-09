Lyt til artiklen

Hun fik tæsk, blev låst inde i et soveværelse og tvunget til at tage tøjet af.

Derefter blev hun holdt fanget i timevis, slået og voldtaget flere gange, skriver Nordjyske.

Dette vågne mareridt gennemlevede en nordjysk kvinde 28. maj i år.

Og gerningsmanden var ikke en ukendt galning, men derimod hendes egen kæreste.

I denne uge blev den 33-årige mand dømt for vold, tvang, frihedsberøvelse og voldtægt ved Retten i Aalborg.

Under retssagen kom det frem, at mandens personlighed begyndte af forandre sig efter et heftigt indtag af alkohol.

Parret opholdt sig i et sommerhus i Storvorde, hvor manden tog kærestens telefon og bilnøgler, så hun ikke kunne komme væk fra stedet.

Manden erkendte volden og truslerne, men nægtede både voldtægterne og frihedsberøvelsen.

Han fik ikke desto mindre en dom på to år og ni måneders fængsel og blev også dømt til at betale en erstatning på 103.000 kroner i erstatning.

Han ankede dommen.