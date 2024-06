En 33-årig mand er blevet anholdt og sigtet for at have voldtaget en ung kvinde på togstrækningen mellem Nørreport i København og Nivå.

Det skriver Nordsjællands Politi i et opslag på X.

Voldtægten fandt sted i weekenden, oplyses det.

»Vi har anholdt en 33-årig udenlandsk mand og sigtet ham for i weekenden at have begået en voldtægt mod en ung kvinde på togstrækningen mellem Nørreport og Nivå,« lyder det helt præcist fra politiet.

Den anholdte mand vil blive fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Lyngby klokken 13.

Anklagemyndigheden vil i den forbindelse anmode om dørlukning, oplyser politiet.

Derudover er der ikke oplyst yderligere deltajer om sagen på nuværende tidspunkt.