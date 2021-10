En 33-årig kvinde blev torsdag fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Aarhus og endte med at blive varetægtsfængslet i surrogat.

Kvinden blev sigtet for i alt seks forhold, der alle drejer sig om trusler om vold mod personer i offentlig tjeneste. Det oplyser politiets anklagemyndighed til B.T.

Det drejer sig om trusler rettet mod den 33-årige kvindes psykologer.

»Fem af sigtelserne drejer sig om fem mails sendt med truende indhold i oktober måned inden for den seneste uge. Den sjette sigtelse drejer sig om, at kvinden i september 2019 har opsøgt en af psykologerne på vedkommendes private bopæl,« oplyser anklagemyndigheden.

Truslerne er rettet mod tre forskellige psykologer. Men hvornår, og hvordan, kvinden har været i behandling hos de forskellige psykologer, vides endnu ikke.

»Men der er tale om en psykolog-patientrelation,« lyder det fra anklagemyndigheden.

I nogle af forholdene har truslerne også været rettet mod en af psykologernes familie, der er blevet nævnt i nogle af de mails, hvor den 33-årige kvinde har fremsat trusler om vold.

Den 33-årige kvinde endte med at blive varetægtsfængslet i surrogat i fire uger. Det betyder, at den 33-årige kvinde er blevet varetægtsfængslet på en psykiatrisk afdeling i dette tilfælde.

»Karakteren af de her forhold indikerer, at der kunne være behov for psykiatrisk behandling. Der er oplysninger om, at kvinden tidligere har haft kontakt til det psykiatriske system.«

Det skal nu undersøges, om den psykiatriske behandling er relevant, eller om hun skal overføres til et almindeligt arresthus.