En 33-årig mand er torsdag blevet anholdt.

Mistænkt for kategorisk at have solgt ulovlige kopier af en række forskellige Apple-produkter.

Det oplyser NSK (National enhed for Særlig Kriminalitet, red.) i en pressemeddelelse.

»NSK har i dag ved en koordineret aktion ransaget fem adresser på Sjælland og Falster og anholdt og sigtet en 33-årig mand for ophavsretskrænkelser af særlig grov karakter. I forbindelse med ransagningerne har NSK beslaglagt en større mængde kopiprodukter,« skriver enheden.

Der er blandt andet tale om falske Airpods, politiet mener, manden har solgt.

»Sagen handler om organiseret salg af ulovlige kopiprodukter gennem etablerede forhandlere. Jeg er tilfreds med, at vi har anholdt den person, som vi anser for at være ansvarlig for det ulovlige salg,« udtaler politikommissær i NSK, Anders-Emil Nøhr Kelbæk, og tilføjer:

»Når man sælger kopivarer bliver den retmæssige producent snydt for indtægt, og en ringere produktkvalitet kan skabe mistillid til producenten hos forbrugerne.«

Den 33-årige man kommer ikke til at blive fremstillet i grundlovsforhør, og vil blive løsladt efter afhøring.