De tjente millioner på at handle med tonsvis af hash, men fredag kom regningen for to mænd ved byretten i Næstved.

Modtagelse, salg og videredistribution af over 3,2 ton hash på Sjælland kom samlet til at koste de to mænd 11 års fængsel.

Begge tilstod i retten deres omgang med de store mængder hash, og 37-årige Andreas Gaskin blev straffet med syv års fængsel.

Ud over frihedsstraffen konfiskerede retten også godt 3,2 millioner kroner fra ham. Penge, der menes at stamme fra hashsalget.

Gaskin stod for koordineringen af modtagelsen og videredistribueringen af hashen. I flere tilfælde tog han imod store mængder hash ved Rødding Kirke.

Det blev derefter fragtet til makkeren Marc Stengaard Jepsens adresse i Korsør. Det kom i tilståelsessagen til at koste den 38-årige kompagnon fire års fængsel.

De to havde forskellige roller i organisationen, der i en periode fra oktober 2022 til juni 2023 modtog, solgte og videredistribuerede ikke under 3230,9 kg hash.

Andreas Gaskin stod for koordineringen af modtagelsen og videredistributionen af hashen, ligesom han aflønnede flere andre personer i organisationen, herunder Marc Stengaard Jepsen, der blandt andet havde til opgave af optælle og pakke penge fra hashsalget.

Den 37-årige har været varetægtsfængslet siden juni 2023 og den 38-årige siden han blev anholdt i september 2023 ved en koordineret anholdelsesaktion. Seks personer er tidligere dømt i sagskomplekset og fire er fortsat varetægtsfængslet.

Andreas Gaskin modtog fredag dommen i Retten i Næstved, mens Marc Stengaard Jepsen udbad sig betænkningstid i forhold til eventuelt at anke strafudmålingen.

Hashsagen har været efterforsket af politiets specialenhed for komplekse sager NSK (National enhed for Særlig Kriminalitet). Herfra siger specialanklager Rasmus Gyldenløve efter fredagens to fængselsdomme:

»Jeg er tilfreds med dommene, der understreger, at organiseret handel med hash straffes ganske hårdt. Selvom man kun har en mindre rolle i organisationen, kan det koste tid bag tremmer at profitere på organiseret salg af hash.«

Politiet har navngivet det kompleks, som de to nu dømte var en del af, Operation Amato.

Seks personer er tidligere blevet dømt i samme kompleks, og yderligere fire er fortsat varetægtsfængslet.