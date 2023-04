Lyt til artiklen

Hele landet fulgte hen over weekenden med tilbageholdt åndedræt med i sagen om den forsvundne pige Filippa.

Mandag morgen er der fortsat mange ubesvarede spørgsmål i den opsigtsvækkende sag.

Sagen begyndte at rulle, efter den 13-årige pige lørdag færdiggjorde sin avisrute klokken 11.30, og på samme tidspunkt ringede hun til sin far og sagde, at hun var på vej hjem.

Men hun dukkede aldrig op.

Efterfølgende blev hun efterlyst med navn og billede af Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, som søndag eftermiddag – lidt mere end et døgn efter, hun forsvandt – kunne fortælle, at hun var blevet fundet. Og at hun var i live.

I samme ombæring lød det, at man havde anholdt en 32-årig mand.

Herunder har Ritzau samlet et overblik over det, vi mandag morgen ved om sagen – og hvad vi endnu mangler svar på.

DET VED VI

13-årige Filippa forsvandt lørdag, efter at hun havde delt aviser ud i Kirkerup syd for Slagelse.

Pigen færdiggjorde sin avisrute lørdag klokken 11.30, og hun ringede til faren og sagde, at hun var på vej hjem.

Derefter hørte familien ikke fra hende.

Familien fandt efterfølgende ifølge faren den 13-åriges cykel, taske og telefon i vejkanten.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi efterlyste pigen med navn og billede lørdag kort før klokken 16.

Søndag morgen havde politiet modtaget op mod 600 henvendelser fra borgere, der havde videooptagelser og andre oplysninger i sagen.

Søndag formiddag udtalte politiinspektør Kim Kliver fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, at man arbejdede ud fra en teori om, at der er sket en kriminel handling.

Filippa blev fundet søndag eftermiddag, og samtidig blev en 32-årig mand anholdt. Det skete kort før klokken 15.

Politiet har ikke oplyst nærmere om hendes tilstand, kun at hun er ved bevidsthed.

Søndag aften kom hun med sin familie hjem. Hendes mor har skrevet, at Filippa 'har det o.k. efter omstændighederne'.

Den 32-årige mand skal efter planen fremstilles i grundlovsforhør mandag klokken 11 ved Retten i Næstved.

DET MANGLER VI SVAR PÅ

Hvad er den 32-årige mand sigtet for?

Mener politiet, at manden har ageret alene, eller at der har været medgerningsmænd inde over?

Er der en relation mellem den 32-årige og Filippa – og hvad er den i så fald?

Hvad var ifølge politiet motivet for den 13-årige piges forsvinden?

Hvilke beviser har politiet mod manden på nuværende tidspunkt?

Hvor blev Filippa fundet?

Politiet var søndag også til stede ved en adresse i Korsør, men politiet har indtil videre ikke meldt noget ud om, hvorfor man var til stede netop der, eller om der er en mulig sammenhæng med sagen om Filippa.

